Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının sona ermesinin ardından yapılan açıklamada, "Dış ticarette açık verdiğimiz önemli bir husus olan enerji konusunda genel görünüm değerlendirilmiş, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak ve enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritamızın detayları Kurul üyelerimizle istişare edilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı, 4 saati aşan bir sürenin ardından sonra erdi. EKK tarafından toplantı sonrası yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP 2024-2026) hazırlıklarındaki son durumun görüşülmek üzere bu yılın üçüncü toplantısının gerçekleştirildiği hatırlatılarak, yapılan ilk toplantıdan bu yana ekonominin dengelenmesine, makro finansal istikrarın sağlanmasına ve mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı kaydedildi.

"Enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir"

"Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir" mesajı verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir. Fiyat istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalarımız kapsamında etkin ve kararlı adımlar atılmaya devam edilecektir."

"Her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir"

Açıklamada, toplantıda ilk olarak OVP çalışmalarında gelinen son durum ile programda yer alacak makroekonomik tahminler ve öncelikli yapısal reform alanlarının değerlendirildiği kaydedilerek, "Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflenmekte; bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir" cümlelerine yer verildi.

"Enerjide dışa bağımlılığın azaltılacağı kapsamlı yol haritasının detayları istişare edildi"

Toplantıda, son dönemde cari açığı etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ihracatçıların beklentilerinin de göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarca alınan tedbirlerin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, görüşülen diğer konulara ilişkin şunlar ifade edildi:

"Dış ticarette açık verdiğimiz önemli bir husus olan enerji konusunda genel görünüm değerlendirilmiş, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak ve enerjide arz güvenliğimizi sağlayacak kapsamlı yol haritamızın detayları Kurul üyelerimizle istişare edilmiştir. Ayrıca, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması kararı alınmıştır."

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı.