2020’de 66,5 milyar lira tasarruf sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık” ifadelerini kullandı.

2020 yılı bütçesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan açıklama geldi. Elvan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık” dedi.

“Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz” vurgusunda bulunana Elvan, “Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.

2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz.

Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.