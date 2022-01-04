2021 yılında gayrimenkul satışlarında rekor satış sağlandı

Türkiye genelinde 2021 yılı içerisinde gayrimenkul satışlarında rekor satış sağlandı. Döviz kurunun yükselmesi ile vatandaşların gayrimenkule yöneldiğini söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Türkiye genelinde yapılan satışlarda Kocaeli’nin 9. sırada olduğunu söyledi. Ayrıca Başkan Hacıoğlu Kocaeli genelinde yüzde 15-20 civarlarında bir fiyat artışı olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde 2021 yılında gayrimenkul satışlarında bir rekor sağlandı. Özellikle son 1 ay içerisinde döviz kurunun artış göstermesiyle vatandaşlar dövizlerini bozdurup gayrimenkullere yatırdı. Gayrimenkullerde en çok satış yapan şehirler sırayla; İstanbul 1 milyon 579 bin 440, Ankara 1 milyon 17 bin 686, İzmir 696 bin, Antalya 546 bin, Bursa 509 bin adet gayrimenkul satışı yapıldı. Kocaeli ise geçen yıla göre büyük bir artış sağlayarak 9. sıraya kadar yükseldi ve 324 bin 974 tane satış yapıldı. Hem Türkiye hem de Kocaeli genelinde değerlendirme yapan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Özellikle aralık ayı içerisinde Kocaeli’de konut satışları ciddi bir şekilde artış gösterdi. TUİK verileri de baktığımızda 2020 yılının Aralık ayında Kocaeli’de 2 bin 261 tane satış yapılmış. 2021’in Aralık ayında ise bu verilere baktığımızda bu sayı 4 bin 491’lere çıkıyor. Yani Türkiye genelinde konut satışı artışlarında Kocaeli 9’uncu sırada. Toplamda da Kocaeli’de 324 bin 974 tane tapu işlemi görmüş. Bunun içerisinde konut, iş yeri, arsa ve tarla da var. Bu artışın sebebi özellikle dövizin artmasından kaynaklı oldu. Özellikle 1-1.5 ay içerisinde ciddi bir tapu satışı gerçekleşti. İnsanlar genelde birikimlerini altın ve dövize yatırmıştı, bunlarda da artış olunca dövizlerini bozdurup ev aldılar. Gayrimenkullerin fiyatları da bu 1-1.5 ay içerinde stabil seyretti, durum böyle olunca da insanlar gayrimenkule yatırım yaptılar. Yatırım yapanlar çok avantaj sağladı” dedi.

“Kocaeli genelinde yüzde 15-20 civarlarında bir fiyat artışı oldu”

Şu an da gayrimenkullerde fiyat artışı olduğunu söyleyen Başkan Hacıoğlu, “Satış rakamlarına baktığımızda Kocaeli genelinde yüzde 15-20 civarlarında bir fiyat artışı olduğunu görebiliyoruz. Bunun sebebi de talep oldukça insanlar daha iyi rakamlara satmak için fiyatlarını arttırdı. Dövizin belli bir miktarda düşmesi ile ilanda ve pazarda olan gayrimenkullerde şu an bir durağanlık var. Yani gayrimenkul sahiplerinin fiyatları arttırması satışlarını hızlandırmadı. Vatandaşlar daha çok deprem sonrası yapılmış 3-5 yıllık ve sıfır binaları tercih etti. Vatandaşlar şehir merkezine yakın yerleri tercih ediyorlar ama şehrin tam göbeğini de tercih etmiyor. Otopark sorunu ve şehir gürültüsünden dolayı daha sakin mahalleleri tercih ediyorlar” diye konuştu.

“Kocaeli 9. sıra ile 324 bin 974 tane satış yaptı”

En çok satış yapılan şehirleri sıralayan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “İstanbul 1 milyon 579 bin 440, Ankara 1 milyon 17 bin 686, İzmir 696 bin, Antalya 546 bin, Bursa 509 bin adet gayrimenkul satışı yapılmış. Kocaeli 9. sıra ile 324 bin 974 tane satış yaptı. Konut anlamında baktığımızda Kocaeli’de genel anlamda 2+1 ve 3+1 dairelerin daha çok talep edildiğini görüyoruz. Tabi bununla birlikte site içerisinde dublex bağımsız gayrimenkullerde satışlarda ön plana çıktığını görüyoruz” şeklinde konuştu.