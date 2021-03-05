2021 yılının ikinci halka arzı gerçekleşti

Aşı, serum, diyaliz solüsyonları, biyolojik tıbbi ürünler ve beşeri ilaç üreticisi olan TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin halka arzı Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile tamamlandı. OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzın ardından TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., TRILC kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin halka arzı, 5 Mart 2021 tarihinde düzenlenen ve Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal, TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Yunus Emre Battal, TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Berna Sezer ve ekiplerinin katılım gösterdiği gong töreni ile gerçekleşti. 25-26 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen 10 TL sabit fiyatlı halka arza yerli ve yabancı yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. OYAK Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin halka arzında son yıllarda halka arzlar arasında toplanan talep sayısı ile yeni bir rekora imza atıldı. Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 40,9’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, yüzde 35’i de Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve yüzde 24,1’i ise Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, TURK İlaç ile 2021 yılının ikinci halka arzını yapmış olduklarını belirterek “Bildiğiniz üzere, Borsada işlem görmeye başlayan şirketlere değişik teşvikler getirilmiştir. Örneğin, 2 puan kurumlar vergisi indirimi gelmiştir. Örneğin, EPDK’nın tarifelerin belirlenmesinde dikkate alınan indikatörlerde işlem gören şirketlerin lehine uygulamaları mevcuttur. Örneğin, nakit sermaye artırımlarında matrahta yapılan indirimlerde işlem gören şirketlere avantajlar sağlanmıştır. Dolayısıyla, hem şu anki piyasa koşulları hem de bu teşvikler ile, 2021 yılında halka arzların artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu vesile ile arz - talep dengesinde, arz tarafında bulunan şirketlere, talep tarafında bulunan yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yatırımcılara diyorum ki, sadece al-sat kazancı için değil ortaklık kültürü ile düşünün, uzun vadeli hareket edin, finansal okur yazarlıklarınızı arttırın, bilgileri sosyal medyadan değil doğru kaynaklardan edinin. İşlem görmeyen şirketlere diyorum ki, sadece fon sağlamak için değil, fon ihtiyacınız olmasa bile kurumsallaşmak için ve kredibilitenizi arttırmak için de Borsaya gelin. Yatırımcılara ve şirketlere bunları neden söylüyorum, çünkü, biz Dünyanın en likit borsalarından bir tanesiyiz. TURK İlaç, 234,5 milyon TL’lik bu halka arzda, yaklaşık 123.000 yatırımcıya yaptığı satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir” dedi.

Halka arza aracılık eden konsorsiyum lideri OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ise, “OYAK Yatırım olarak, konsorsiyum liderliğini yürüttüğümüz TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. halka arzını geniş bir katılım ve rekor taleple başarılı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. 128 binin üzerinde yatırımcıdan toplam halka arz büyüklüğünün 61,9 katı talep gelirken, sadece bireysel yatırımcılardan kendilerine tahsis edilen tutarın 138,6 katı talep gelmiştir. Süreçte bize destek veren Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, konsorsiyum üyeleri ve tüm yatırımcılara teşekkür ediyoruz. Böyle başarılı bir halka arza liderlik yaparak sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı mutluyuz" dedi.