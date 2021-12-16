banner4556

2022 AGİ rakamları belli oldu

banner4336

Asgari ücretin belirlenmesiyle yeni yılda maaşlara yansıtılacak AGİ tutarları belli oldu.

2022 AGİ rakamları belli oldu
banner3909

Asgari ücretin belirlenmesiyle yeni yılda maaşlara yansıtılacak AGİ tutarları belli oldu.

banner4575

2022 yılı asgari ücret görüşmelerinden karar çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret yüzde 50 artışla 4 bin 253 lira olarak açıkladı. Asgari ücretin belli olmasıyla maaşlara yansıyacak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplandı. Buna göre, bekar bir çalışan 402,46 lira, evli eşi çalışmayan 482,97 lira, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543,33 lira, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603,70 lira, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684,19 lira, evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684,19 lira, evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684,19 lira, evli eşi çalışan 402,46 lira, evli eşi çalışan 1 çocuklu 462,84 lira, evli eşi çalışan 2 çocuklu 523,21 lira AGİ alacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 17:40
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BİGEP sınavında Bandırma ikinci oldu
BİGEP sınavında Bandırma ikinci oldu
  1. BALIKESİR

banner4558

banner3841

banner4391

banner4321