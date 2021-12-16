2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz"

Bakan Bilgin, asgari ücrete ilişkin açıklamasında, “Asgari ücretle çalışan bazen 10 milyon-15 milyon gibi birçok rakam dolaşıyor. Bu rakamlar doğru değil, doğrusunu ben biliyorum. Çünkü vergi alıyoruz, prim alıyoruz. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli var. Ailelerle birlikte oluşturduğu bütünlüğü ele almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde asgari bir ücrettir. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Biz buradan sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Asgari ücretin açıklandığında bir bayram havası estireceğini belirten Bakan Bilgin, "Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmaların Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Koç: “Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır”

Hükümet tarafından istihdamın korunması ve artırılması için verilen desteklerin oldukça önemli olduğunu belirten Koç, “Asgari ücret teşviki yeni istihdam oluşturulmasında kayda değer fayda sağlamaktadır. Bunu geçtiğimiz dönem verilen desteklerde de gördük. Ne yazık ki emtia, hammadde fiyatları sürekli yükselen enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi sorunlar, yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Diğer tarafından hizmet sektörünün de henüz toparlanmamış olması biraz daha zaman ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Asgari ücret belirlenirken ülkemizin ekonomik durumunun işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulmasının altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

Asgari ücretin sadece bu ücretle çalışanların değil tüm çalışanların ücretlerini etkileyen bir gösterge olduğunu vurgulayan Koç, şunları söyledi:

“Asgari ücret tespitinde, dünyanın ve ülkemizin içinde olduğu sürecin oluşturduğu olağanüstü ekonomik durumun ve kayış dışılığın dikkate alınmasını, istihdamın korunması ve yeni istihdam oluşturulmasında fayda sağlayan asgari ücret teşvikinin 2022 yılında da korunmasını, asgari ücret teşvkinin uygulanmaya başlandığı 2016 yılında olduğu gibi asgari ücretin yüzde 6'sı oranında uygulanması ve bu oranda devam etmesini işveren maliyetlerinin ilave teşviklerle dengelenerek istihdamı koruyacak ve artıracak adımlar atılmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergi ve sigorta prim yüklerinin kademeleri olarak azaltılmasını istirham ediyoruz.”