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2022 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu

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Aralık ayı enflasyon verisini açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve işçi emeklilerinin alacakları zamlar belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Maaşlara iyileştirme yapılması bekleniyor.

2022 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
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Aralık ayı enflasyon verisini açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve işçi emeklilerinin alacakları zamlar belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Maaşlara iyileştirme yapılması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

İyileştirme bekleniyor

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Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.

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