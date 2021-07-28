21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesini TMSF yönetecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) intibak planını reddettiği 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye sürecini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yürütecek.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinde yapılan değişiklikle, tasfiye komisyonunun TMSF tarafından atanacağı ve tasfiye işlemlerinin bu komisyon tarafından yürütüleceği hüküm altına alındı.

Konuya ilişkin BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile yasal çerçeve kazanan tasarruf finansman şirketleri için BDDK intibak süreci devam ediyor.

TMSF tarafından yerine getirilecek tasfiye işlemleri, mevduat sigortası dahil herhangi bir devlet garantisi anlamına gelmese de tasarruf sahiplerinin haklarının korunması için tüm önlemler alınacak.