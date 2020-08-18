24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,30 lira oldu

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2020, 19:27

İstanbul Kapalıçarşı’da 473,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,30 liradan, 3 bin 119 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 140 liradan, 431,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435,70 liradan, 3 bin 73 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 93 liradan, bin 524 liradan alınan Yarım Ziynet bin 534 liradan ve 762 liradan alınan Çeyrek Ziynet 767 liradan satıldı.