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24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,70 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,70 lira oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,70 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı’da 474,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,70 liradan, 3 bin 127 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 148 liradan, 433 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 437 liradan, 3 bin 56 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 76 liradan, bin 528 liradan alınan Yarım Ziynet bin 538 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 18:43
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