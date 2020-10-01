24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,70 lira oldu

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 18:43

İstanbul Kapalıçarşı’da 474,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,70 liradan, 3 bin 127 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 148 liradan, 433 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 437 liradan, 3 bin 56 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 76 liradan, bin 528 liradan alınan Yarım Ziynet bin 538 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.