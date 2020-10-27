24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 500,80 lira oldu

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020, 19:45

İstanbul Kapalıçarşı’da 500,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 500,80 liradan, 3 bin 300 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 321 liradan, 457 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 461 liradan, 3 bin 224 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 244 liradan, bin 612 liradan alınan Yarım Ziynet bin 622 liradan ve 806 liradan alınan Çeyrek Ziynet 811 liradan satıldı.