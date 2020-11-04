24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519 lira oldu
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519 lira oldu.
EKONOMİ
04 Kasım 2020 Çarşamba 17:58
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İstanbul Kapalıçarşı’da 518,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 519 liradan, 3 bin 419 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 440 liradan, 473,15 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 477,15 liradan, 3 bin 341 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 361 liradan, bin 670 liradan alınan Yarım Ziynet bin 680 liradan ve 835 liradan alınan Çeyrek Ziynet 840 liradan satılıyor.
Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 18:04