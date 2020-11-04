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24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519 lira oldu.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 519 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı’da 518,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 519 liradan, 3 bin 419 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 440 liradan, 473,15 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 477,15 liradan, 3 bin 341 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 361 liradan, bin 670 liradan alınan Yarım Ziynet bin 680 liradan ve 835 liradan alınan Çeyrek Ziynet 840 liradan satılıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 18:04
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