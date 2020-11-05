24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 524 lira oldu

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 18:51

İstanbul Kapalıçarşı’da 523,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 524 liradan, 3 bin 452 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 473 liradan, 477,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 481,70 liradan, 3 bin 373 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 393 liradan, bin 687 liradan alınan Yarım Ziynet bin 697 liradan ve 843 liradan alınan Çeyrek Ziynet 848 liradan satıldı.