4’üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi başladı

4’üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi ‘Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi’ ana temasıyla başladı.

4’üncü İstanbul Ekonomi Zirvesi Kalyon PV Ana Sponsorluğunda, ’Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi’ ana temasıyla başladı. Zirvede yeni dünya düzenine geçiş, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji, turizmin geleceği, ekonomik boyutu ve havacılık, toplum 5.0, siber savaşlar ve yapay zeka, tarımda sürdürülebilirlik ve uluslararası gıda arz güveliği ile COVID-19 Sonrası Sağlık ekonomisinin değişenleri gibi başlıklar ele alındı. Zirvede ayrıca Türkiye’ye yatırım yapmayı hedefleyen ve yatırım yapmış yerli ve yabancı iş insanları da ağırlandı.

Zirveye Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Eski Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Haluk Kalyoncu katıldı.

“Bu zirvede yaptırımın adı yok, AB ülkeleri de bizimle aynı şekilde davranmalı”

Zirvede konuşan Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, tarihi bir yıl önceden belirlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi ile AB Liderler Zirvesi’nin aynı dönemde gerçekleşmesinin anlamlı bir tesadüf olduğunu belirterek, “Çoğu NATO ülkesinin aynı zamanda AB üyesi olması bu toplantının önemini daha da artırıyor. Avrupa’da gerçekleşecek zirvede Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları ile ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Bugün bu zirvede ticaretten bahsediyoruz, AB ülkeleri de ticareti nasıl geliştiririz diye bakmalı. Bu zirvede yaptırımın adı yok, AB ülkeleri de aynı şekilde davranırsa herkes kazanır. Avrupa’da yapılan haksızlıkları haklı gibi göstermeye çalışan ülkeler var. Biz Mart ayına kadar çok iyi çalışıp diplomatik atakları yaparak tartıştığımız konuları göstererek anlatmamız gerekiyor. Bu süreçte Serbest Ticaret Anlaşmaları yapmalı, diplomasiyle tezlerimizi çok iyi anlatmalıyız. Geleceğin dünyasını ve ticaretini doğru okumak bu potansiyelin doğru kullanılması için çok önemli. Bu nedenle, ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonominin Yeniden Dizayn Edilmesi’ gibi önemli bir temaya odaklandık” dedi.