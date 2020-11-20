5 milyon dolarlık yatırımla kekiğin yağı çıkarılıp dünyaya satılıyor

Bağışıklığı kuvvetlendirmek amacıyla bitkisel ürünlerden elde edilen yağlar ön plana çıktı. İlaç firmaları yatırımlarını bu yönde hareketlendirerek hem iç pazarda hem de dış pazara ürün gönderimi yapıyor.
"Türkiye’deki yatırımlarımız 5 milyon dolara ulaştı"
Can, Anadolu topraklarında kekik ve lavanta gibi bitkilerin bulunduğuna işaret ederek, “Bu bitkilerden çıkan yağlar ve elementlerle bütün hastalıklarla baş edilebileceğini öğrendim. Bu yağlar birçok hastalığa iyi geldi. Ekibimizde çok sayıda profesör, kimyacı ve eczacı bulunuyor. Çok ciddi bir Ar-Ge çalışması yaptık. Üretilen ve esansiyel yağlardan oluşan ürünlerimiz bulunuyor. Türkiye’deki yatırımlarımız 5 milyon dolara ulaştı. Yurtdışında sadece pazarlamayla ilgili yatırımlar yapmaktayız. Amacımız tüm dünyaya ulaşmaktır. Tüm Anadolu endemik bitkilerle dolu, bunları dünya pazarlarına sunmamız gerekiyor. Bu yağların içindeki faydalı elementleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitki yağlarından üretilen bu bileşikleri kullanmanın faydalı olacağına değinen Can, "Doğadaki bu bitkilerle bağışıklık sistemimizi yükseltebiliriz. Almanya, Rusya, İtalya, Filipinler ve ABD’ye ihracat yaptık. Bitkilerden alınan bu yağlara birçok ülkeden talep var" diye konuştu.