8 bin çiftçiye alım garantili destek

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, koronavirüs salgınına rağmen yatırım planlarının değişmediğini ama ertelendiğini belirterek “Açılışlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi. Pandemi boyunca günde 500 bin kişiye hizmet verdiklerini anlatan Kartallıoğlu “Bu süreçte 150 TeknoSA çalışanı marketlerimize destek vermeye başladı. Süreç doğrultusunda da 350 ek istihdamla birlikte bu dönemde toplam 500 kişi istihdam ettik. 1 Haziran itibarıyla pandemi dönemindeki tüm uygulamalarımıza devam ediyoruz” dedi. Tarım, hayvancılık ve balıkçılıkta sürdürülebilirlik esasıyla çalıştıklarını kaydeden Kartallıoğlu, Yerli Tohum-Taze Mahsul projesi ile kooperatiflerin çatısı altındaki çiftçilere sözleşmeli çalışma modeli ile verdikleri desteği, bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM ile iş birliği gerçekleştirerek artırdıklarını ifade etti. Kartallıoğlu “Alım garantisi ile çalıştığımız sözleşmeli çiftçilere tohumdan ekime, hasattan ürünlerin reyona geliş aşamasına kadar her konuda eğitim desteği vererek ürünlerde verim kaybının da önüne geçiyoruz. CarrefourSA olarak Türkiye'nin birçok bölgesinden sekiz bine yakın çiftçi ile çalışarak aylık ortalama 10 bin tona yakın yaş sebze meyve alımı gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu

GÜNLÜK ALTI BİN SİPARİŞ

Bu dönemde Carrefoursa.com'un ziyaretçi trafiğinin yüzde 100'den fazla arttığını anlatan Kartallıoğlu “Günlük gönderimlerimiz altı katına çıkarken kapasitemizi 10 kata kadar artırdık. Carrefoursa.com'un ciromuzdaki payı, yüzde 2'den 5'e yükseldi. Günlük altı bin sipariş teslim ediyoruz. E-Ticaret sitemizde 9 bin TL'lik basket potası sattık. Sepet ortalaması 80-120 liraydı, pandemi döneminde bu 200-250 liraya yükseldi. e-Ticaret'te ise sepet ortalaması 500-bin TL arasında” diye konuştu.

Altmış bin çeşit ürünü müşteriye ulaştırdıklarını belirten Kartallıoğlu, kontrollü sosyal hayat dolayısıyla vatandaşların otel gibi konaklama yerlerinden ziyade teknelere yönelmeye başladığı için marinalardaki marketlerini hazırladıklarını, normalleşme süreciyle birlikte yeni marketleri hizmete açmaya devam edeceklerini kaydetti.

OFİSLERE HARCANAN PARA MÜŞTERİYE YANSITILABİLİR

Ofis binalarının gerekliliğinin pandemi döneminde sorgulanır hâle geldiğini aktaran Kutay Kartallıoğlu “Pek çok firmanın ofislere ihtiyacının kalmadığını düşünüyorum” dedi. Kartallıoğlu, ofislere harcanan paraların müşterilerin aldığı ürünlere yansıtılabileceğini, bunu önümüzdeki dönemde görebileceğimizi söyledi.

‘KENDİN YAP'A YÖNELDİK ÜRÜNLER ÇEŞİTLENECEK

Müşteri davranışlarında sağlık ve hijyen, güven, kontrollü sosyal hayat, kendin yap, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik başlıklarının öne çıktığı ifade eden Kartallıoğlu “Evde kaldıkça aile bireyleri, kendin yap mantığı ile hem yemek yaptılar hem eğlendiler hem de hobileriyle uğraştılar. Örneğin son dönemde evlerde tamirat işleri, başta ekmek olmak üzere çeşitli unlu mamullerin pişirilmesi, saç kesimi büyük oranda arttı. Yeni dönemde evde vakit geçirilmesine imkân sağlayacak konsol oyunları, dijital medya platformlarının bulunurluğunu artırıyor, kendin yap ürünlerini çeşitlendiriyoruz” dedi.

Türkiye Gazetesi