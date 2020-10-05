80 ülkeye ihracat yapan kozmetik firması Türkiye pazarında da yatırımlarını hızlandırdı

2019 yılında 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Giz Kozmetik, pandemi sürecini iyi yöneterek Türkiye’nin hijyenik ürün ihtiyacını gidermek için çalıştı. Pandemi sonrasında ise yurtdışında elde ettiği başarıyı dijital pazarlama yoluyla Türkiye’ye taşımayı hedefliyor.

Koronavirüs öncesi yakaladığı ihracat başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Giz Kozmetik, bünyesinde barındırdığı Isabelle Dupont, Gizzene ve Dermadhose markaları ile aralarında Ukrayna, Fas, Gana, Bangladeş, Tunus, Romanya, Irak, Paraguay, Kanada ve Malezya’nın bulunduğu 80 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Yılda 18 milyon parça üretim yaptıklarını belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, dünyaca ünlü 32 markaya da ‘PrivateLabel’ (özel üretim) yaptıklarını vurguladı. Zengin, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Pandemi sürecinde Türkiye’nin hijyenik ürün ihtiyacını karşıladı

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs sürecinde sınırların kapanmasıyla Türkiye’nin hijyenik ürün ihtiyacına yönelik üretim yapmaya başlayan Giz Kozmetik, yıllık 18 milyon parça üretim kapasitesine, kolonya ve türevi hijyenik ürün üretimini ekleyerek üretim adetlerini arttırdı. Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak için insanüstü bir çaba sarf ettiklerini belirten İbrahim Zengin,“Koronavirüs pandemisinin ülkemizi etkisi altına almasıyla hijyen ürünlerinde tarihi satışlar yaşandı. Hayatın eve taşınmasıyla tüm dünya tüketicilerinin hijyen ürünlerine artan ilgisiyle sektör bu dönemde adeta patlama yaptı. Mevcuttaki ürün gamımıza Ar-Ge çalışmalarımıza hız vererek yenilerini ekledik. Ar-Ge ve üretim süreçlerimizdeki titizliğimiz ile en çok tercih edilen markalardan olduk. Hem kendi markalarımızla hemde ‘privatelabel’ yaptığımız ürünlerle hızla büyümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz başarılarımızı Türkiye’ye taşımak’’

Koronavirüspandemisi nedeniyle pazar ihtiyaçlarını uluslararası olduğu kadar ulusal anlamda da güçlendirmeleri gerektiğini anladıklarını belirten İbrahim Zengin, “Pandemi öncesi 2020 hedeflerimiz yıllık 45 milyon parçalık üretime ulaşarak, 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmekti. Kozmetik, kişisel bakım, aksesuar, parfüm ve ev temizliği gruplarında 150’den fazla ürün çeşidimiz renk seçenekleriyle birlikte 900’e ulaşıyor. Dünyanın 80 ülkesine beğendirdiğimiz ürünlerimizin Türkiye’de de beğeniyle karşılaşacağına inanıyoruz. Yeni normalde dijital ve e-ticaret alanlarında yatırımlarımızı artırıyoruz. Dijital platformlarda tüketicinin beğenisine sunacağımız ürünlerimiz yurtdışına kıyasla fiyat avantajına sahip olacak” şeklinde konuştu.