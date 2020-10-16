800 milyar metreküp Türkiye’yi doğalgaz ihracatçısı yapar

Yabancı kaynaklar ilk müjde öncesinde Karadeniz’deki doğalgaz rezervini 800 milyar metreküp olarak duyurmuştu. Dr. Rahmi İncekara, ilk etapta açıklanan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, bu miktarın 800 milyar metreküpe çıkması durumunda ülkemizin doğalgaz ihracatçısı konumuna erişebileceğini söyledi.

Karadeniz’den ikinci müjde geliyor. Müjdeyi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Fatih sondaj gemisinin Ağustos ayında Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini açıklayan Erdoğan, yarın ikinci müjdeyi verecek. Yabancı kaynaklar ilk duyuru öncesinde Karadeniz’deki rezerv miktarını 800 milyar metreküp olarak duyurmuştu. İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirterek, bu miktarın 800 milyar metreküpe çıkması durumunda ülkemizin doğalgaz ihracatçısı konumuna erişebileceğini söyledi. Türkiye’nin önemli derecede bir kaynağa erişmiş olacağını vurgulayan İncekara,“Keşfin Türkiye açısından önemi ekonomik anlamda çok büyük olacak. Çünkü enerjide yüzde 98 oranında dışa bağımlılık söz konusu. Doğalgazın kullanıma sunulmasıyla beraber cari açığın kapanması hatta doğalgaz ihracatıyla beraber cari fazlaya dönüşebilecek bir yapısının da olabileceğini söylemek gerekiyor” dedi.

Doğalgaz keşfinin Dolar/TL paritesi üzerinde de olumlu yansımaları olabileceğine değinen İncekara, “Bu keşifle beraber Türkiye’nin ihracatçı konuma gelmesiyle TL, dolar karşısında değer kazanabilir” diye konuştu.

Bir diğer taraftan enflasyonu tetikleyen unsurlardan olan yakıt maliyetlerinin ithalat nedeniyle yüksek olduğunun altını çizen İncekara, “Yakıt maliyetlerinin düşmesiyle beraber enflasyonun da ciddi anlamda azalacağı ifade edilebilir. Ayrıca keşfin olduğu bölgelerde yatırım ve istihdam açısından hareketlenmesi söz konusu olacak” diye görüş belirtti.

İncekara, özellikle Sakarya Havzası’ndan elde edilen doğalgazın çok ciddi anlamda belirli illerde doğalgaz faturalarında indirime kapı açacağını dile getirdi. İncekara, “Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Batı Karadeniz’deki bir çok ilin bu noktada doğalgazı daha ucuz şekilde kullanması söz konusu olabilir. Bunun ülke geneline de yansıması bekleniyor. Keşfin faturalara yansıması biraz zaman alacak” şeklinde konuştu.