ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde

ABD’de yıllık enflasyon Aralık’ta yüzde 7 olurken, bu rakamla enflasyon son 39 yılın zirvesini gördü.

ABD’de Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) açıklandı. Yıllık enflasyon Aralık’ta yüzde 7 olurken, yıllık enflasyonun Haziran 1982’den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı kaydedildi. ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesini görürken, aralık ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,6 arttı. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi Aralık’ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.