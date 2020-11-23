Adres Patent kapasite artışına gitti

Adres Patent, müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına kapasite artışına gitti. Şirket, Şişli Mecidiyeköy lokasyonundan Beşiktaş lokasyonuna taşındı.
Fikri sınai ve mülkiyet hakları konusunda Türkiye’nin en yetkin firmaları arasında yer alan Adres Patent, müşterilerine daha iyi hizmet vermek adına kapasite artışına gitti. Şirket, Şişli Mecidiyeköy lokasyonundan Beşiktaş lokasyonuna taşındı.
Şirketin, Şişli Mecidiyeköy lokasyonundan Levent Caddesi, Krizantem Sk. No:33, 34330 Beşiktaş/İstanbul lokasyonuna taşındığını kaydeden Akbulut, yeni yatırımların da gündemde olduğunun altını çizdi.
Kontrollü büyümeye odaklandıAkbulut, şirket olarak kontrollü büyümeye odaklandıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Acele ve kontrolsüz yapılan büyüme hamleleri birçok alanda beklenmeyen olumsuz sonuçların da ortaya çıkmasına neden olur. Kurumsallaşmış yapıda olan her firma yatırımlarını yaparken kontrollü büyüme olgusunu göz önünde bulundurarak hareket eder. Şirket olarak yapmış olduğumuz yatırım hamlesi, büyüme stratejilerimiz doğrultusunda atmış olduğumuz adımlar arasında yer alıyor. Bu bağlamda yatırım konusunda uygun zaman ve anı gözlemleyerek hareket ettik’’.