Adres Patent sınai mülkiyet haklarında ‘gif’ dönemini başlattı

Sosyal medya ve iletişim platformlarında yaygın olarak kullanılan gif’ler Adres Patent tarafından sektörde birçok paydaşın kullanımına sunuldu. ‘I love patent’, ‘I love marka’, ‘I love tasarım’ ibarelerinden oluşan gif’leri tasarlayan şirket, bu yönüyle sosyal medya tarafındaki iletişim kanallarında sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yönetişimde etkin bir rol üstlenmeye başladı.

Gifler genellikle sosyal medya da duyguları ifade etmek ya da verilmek istenilen mesajları hareketli bir şekilde aktarmak amacıyla tercih ediliyor. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, sosyal medya platformlarının günümüz iletişim kanallarında etkin bir role sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bizde Adres Patent olarak ‘I love patent’, ‘I love marka’, ‘I love tasarım’ ibarelerinden oluşan gif’leri tasarlayarak sosyal medya tarafındaki iletişim kanallarında sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yönetişimi daha aktif bir şekilde ele almak istiyoruz. Bu tarz bir çalışmayla sektöründe ilklerin firması olarak sosyal medyaya kazandırdığımız giflerden ve oluşturacağı farkındalıklardan dolayı mutluyuz” dedi.

26 Nisan Patent Haftası’nda daha fazla kitliye ulaşılabilir

Diğer taraftan sınai mülkiyet hakları alanında 26 Nisan Patent Haftası’nın farkındalık çalışmaları açısından önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Akbulut, “I love patent, I love marka, I love tasarım gibi çalışmalarla sosyal medya kanalları üzerinden bir kampanya oluşturmak, sınai mülkiyet haklarındaki bilinç seviyesinin yukarı çıkmasında önemli bir yere sahip. Özellikle Y ve Z kuşağına hitap etmek adına yapılan birçok çalışmanın sosyal medya kanalları üzerinden de ele alınması verilmek istenen mesajın daha büyük kitlelere ulaşmasında etkin olacaktır” diye konuştu.

Öte yandan patent haftasında sınai mülkiyet haklarına yönelik önemli bir sinerjinin oluştuğunu dile getiren Cumhur Akbulut, bu sinerjini bütün bir yıla yayılması gerektiğini bildirdi.