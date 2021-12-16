2022 yılı için asgari ücret tutarı belli oldu. Çalışanlar ise AGİ hariç 2022 asgari ücret ne kadar oldu? AGİ'li ve AGİ'siz asgari ücret ne kadar? gibi soruların cevapları merak ediyor. Alınan kararla birlikte yaklaşık yüzde 50'lik zamla asgari ücret 4 bin 253 TL'ye çıkarıldı. Böylece 2022 AGİ zammı da yaklaşık yüzde 50 artmış oldu. İşte 2022 yılı için AGİ Tablosu...

2022 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI 4 BİN 253 LİRA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" diye konuştu.

AGİ NEDİR?

AGİ bir işçinin medeni haline göre, çocuğu varsa, çocuk sayısına göre farklılık gösterir. Bir işçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. 16 yaşından sonra sigortalı çalışanların, asgari geçimini sağlayacak bölümün hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. Bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin Asgari ücret tutarına AGİ tutarı eklidir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır.

2022 AGİ TUTARLARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK;

Bekar 402,46 TL

Evli eşi çalışmayan 482,97

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 543,33

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603,70 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684, 19 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684, 19 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684, 19 TL

Evli eşi çalışan 402,46 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462.82 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 523.20 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603,70 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,95 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684,19 TL

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?

Bekar 4 bin 253 TL

Evli eşi çalışmayan 4 bin 333 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 4 bin 394

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 4 bin 454

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 4 bin 535 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 4 bin 535 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 4 bin 535 TL

Evli eşi çalışan 4 bin 253 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 4 bin 313 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 4 bin 374 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 4 bin 454 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 4 bin 495 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 4 bin 535 TL