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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan vergi muafiyeti açıklaması

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan vergi muafiyeti açıklaması
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Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Gelir Vergisi Kanun ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asgari ücrette vergi istisnasına ilişkin olarak, “En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak” dedi.

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Elitaş, 15.3 milyon işçinin vergi istisnası maliyetinin 31. 1 milyar, 3.2 milyon memur ile birlikte toplam maliyetin 37.6 milyar TL olduğunu sözlerine ekledi.

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