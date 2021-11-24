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Akaryakıtta yeni zamlar

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, otogaza da 65 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıtta yeni zamlar
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre satış fiyatına 1 lira 6 kuruş, otogazın litre satış fiyatına 65 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,65 liradan 9,67 liraya, Ankara’da 8,72 liradan 9,74 liraya, İzmir’de ise 8,74 liradan 9,76 liraya, yükselecek. Motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,69 liradan 9,75 liraya, Ankara’da 8,77 liradan 9,83 liraya, İzmir’de ise 8,79 liradan 9,85 liraya yükselecek. Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 7,56 liradan 8,21 liraya, Ankara’da 7,64 liradan 8,29 liraya, İzmir’de ise 7,66 liradan 8,31 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2021, 17:37
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