Aksa Akrilik net kârını yüzde 58 artırdı

2020 finansal tablolarını açıklayan Aksa Akrilik, bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 net kâr artışına ulaştı.

Aksa Akrilik 2020 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020’nin son çeyreğinde 257 milyon TL ve yıl toplamında 439 milyon TL net kara ulaşan şirket, 2019 yılına kıyasla kârlılığını yüzde 58 artırdı.

Öte yandan kâr payı dağıtım teklifini açıklayan şirket, yıllık olağan genel kurulunda sunulmak üzere hisse başına 87 kuruş; toplamdaysa 282 milyon TL kâr payı ödemeyi planlıyor.

2020’de 408 milyon TL yatırım yaptı

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, pandemi etkisinde geçen 2020’nin zorlu koşullarına rağmen yılı oldukça başarılı bir şekilde tamamladıklarını belirtti. Kârlılıktaki yükselişi yorumlayan Taş, şunları söyledi; “Salgının yol açtığı belirsizlik ortamında finansal sürdürülebilirliği korumayı başardık. 2020’de 2. çeyrek hariç yılın tamamında tam kapasite üretim yapmayı başardık. Diğer taraftan, yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz 408 milyon TL tutarındaki yatırımımız sayesinde Türkiye ekonomisine ihracat ve istihdam alanlarında stratejik katkı sunduk. Dünya akrilik elyaf üretiminin beşte birini tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Böylesi zorlu geçen bir yıla rağmen, son yıllarda olduğu gibi hissedarlarımıza yine nakit temettü vermekten mutluluk duyuyoruz.“