Allianz Türkiye işbirliği yapacak startup’lar arıyor

Allianz’ın startup’larla işbirliğini artırmak ve geliştirmek hedefiyle başlattığı HackZone Allianz Open Insurance Programı’na başvurular başladı.

Startup’larla işbirliğini artırmak ve geliştirmek hedefiyle Hackzone Allianz Open Insurance Programı’nı başlatan Allianz Türkiye, API’lerini (Uygulama Ara Yüz Programları) startup’lara açarak sektörde bir ilke imza attı. Yapılan şirket açıklamasına göre startup’ların 10 gün süresince tasarım odaklı düşünme ve kodlama yapacakları bir maraton programı olan Hackzone Allianz Open Insurance’a 9 Kasım’a kadar hackzoneinsurance.com/ web sitesinden başvuruda bulunulabilecek.

Şirketin girişim hızlandırma ve kurumsal inovasyon ortağı Hackquarters işbirliğinde hayata geçirilen program kapsamında startup’ların; başvurularını yapacakları sitede yer alan temalar ile Allianz API’lerini kullanarak paylaşacakları proje fikirleri değerlendirilecek. Tüm startup’lara açık olan programda Hackquarters kendi network’ünde de bu çağrıyı paylaşacak. Ön değerlendirmenin ardından kısa listeye kalan startup’lara Allianz çalışanları ve üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Hackquarters ekipleri tarafından 10 günlük eğitim ve mentorluk desteği verilecek. 14 Aralık’ta gerçekleştirilecek finalde kazanan ekiplere ödülün yanı sıra Allianz ile PoC (Projeleri için pilot çalışma) fırsatı sunulacak.

“Sigortacılıkta ihtiyaç duyulan inovasyonu ileriye taşımayı hedefliyoruz”

Startup’lar ile sigorta sektörü arasında oluşturulacak bağın her iki tarafa da eşsiz kazanımlar sağlayacağını belirten Allianz Türkiye Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Evren Ayorak, “Sektörümüz startup’lar için büyük bir potansiyel taşıyor. Program ile sigortacılıkta ihtiyaç duyulan inovasyonu ileriye taşımayı hedefliyoruz. Sigorta sektöründeki önemli bir sorunu veya önemli bir ihtiyacı tespit eden ve üzerine çalışan, yeni bir pazar ve çözüm oluşturmak için kullanılabilir ve uygulanabilir ürünleri Allianz API’lerini kullanarak geliştirebilecek yetenekte startup’larla işbirliği yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı ise bu program ile startup’lara Allianz ve Allianz network’ü ile PoC (Projeleri için pilot çalışma) ve iş birliğinin yanı sıra Allianz Grubu’nun dijital yatırım şirketi Allianz X ile tanışma fırsatı sunduklarını belirtti. Kırcı “Ayrıca startup’ları programa ve ihtiyaca özel eğitimler, alanında uzmanlardan mentorluk, Allianz ve Hackquarters network’üne erişim ve ölçeklenme olanağı ile destekleyeceğiz. API’lerini startup’larla paylaşan tek sigorta şirketi olarak, girişimcilere gerçek işbirliğine dayalı tasarım ve kodlama odaklı uygulamalarını deneyimleme ve Allianz ile daha fazla işbirliği yapma fırsatı sunuyoruz. Program sonunda da başarılı ve çözümleri kuvvetli startuplarla iş birliği yapmayı planlıyoruz” dedi.