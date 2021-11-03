Allianz Türkiye’nin pazarlama ekibine altın ödül

Bu yıl ikincisi düzenlenen The Hammers Awards ödül töreninde Allianz Türkiye pazarlama ekibi, ‘Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı’ kategorisinde altın ödülünün kazananı oldu.

Allianz Türkiye, pazarlama dünyasının prestijli ödül programlarından biri olan The Hammers Awards’dan bu yıl da ödülle döndü. Pazarlama ekiplerinin başarısını ölçümleyen ilk ödül olan The Hammers Awards’da sigorta şirketi, ’Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı’ kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü.

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, “Pazarlama ve dijital sigortalar ekibi olarak fikirleri insan odaklı ve teknoloji destekli çözümleri harmanlayarak pazar dinamiklerine ve değişikliklerine hızlı ve proaktif reaksiyon veriyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına hayata geçirdiğimiz projeleri iletişim dilimizin The Hammers Awards’da altın ödül başta olmak üzere toplam 4 kategoride ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyor, attığımız bu adımların ve çabalarımızın karşılığını aldığımızı hissediyoruz” dedi.

Sigorta şirketi, bu yılki The Hammers Awards’da ’Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı’ kategorisinde aldığı altın ödülün yanı sıra ’En İyi Video Pazarlama Takımı’ kategorisinde gümüş, ’En İyi İçerikle Pazarlama Takımı’ ve ’En İyi Sadakat Programı’ kategorilerinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

Verilen bilgiye göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen The Hammers Awards, Türkiye sınırları içerisindeki tüm şirketlerin pazarlama ve pazarlamayı kapsayan tüm alt bölümlerindeki ekip başarısını, Türkiye’nin değerli CMO’larının jüri değerlendirmesiyle ödüllendiriyor.