Almanya’ya ihracat, tıbbı sülük fiyatlarını arttırdı

Almanya’da hirudoterapide kullanılan tıbbı sülüklerin ihracatı fiyatları 3 liradan 24 liraya kadar yükseltti.

Yalova’daki işletmelerinde 60 yıldır tıbbı sülük satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Aktar Gökan Doğan, son aylarda yurt dışından gelen talepler nedeniyle zorlukla tıbbı sülük bulabildiklerini ifade etti. Özellikle Almanya’da hirudoterapide tıbbı sülüklerin kullanıldığını kaydeden Doğan, “Sülük dükkanımızda 60 yıldır satılıyor. Sülük bundan 6-7 ay önce çok ucuzdu. Almanya’da hirudoterapi, yani sülükle tedavi hastaneleri var. Bizim ülkemizde yok. Almanya’ya çok ihraç edildiğinden şu anda bir tane sülük 24 liraya çıktı” diye konuştu.

“Sülüklerin her birisi profesördür”

Hirudoterapi dünyada 3 bin yıldır uygulanan tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Doğan, tıbbı olmayan sülüklerin de olduğunu ifade etti. Doğan, tıbbı sülüklerin kullanımıyla ilgili ise şunları kaydetti:

“Sülüklerin her birisi profesördür aslında. Çıkardığınız zaman, kapağını açtığınızda problem hissettiğiniz yerde tutarsanız derinize gelip problemi hissettiği yere yapışır. Sizin pis kanınızı emerek şişiyor vazifesi bittiğinde de bırakıyor. Bu da sülükle tedavi oluyor. Mümkünse aç karnına sabahları yapılır. Kanın sulanmaması gerekiyor ki durması kolay olsun. Kahvaltı yaptıktan, yemek yedikten sonra yapılan hirudoterapide kan durması zorlaşabilir. O sebeple aç karnına yapılıyor.”

Bir sülük 3-4 kez kullanılıyor

Doğan, sülüğü sağılarak ya da başka yöntemlerle yeniden kullanılabileceğini ifade etti. Aynı sülüğü sadece tek bir kişinin kullanabileceğine dikkati çeken Doğan, “Sülük sağmayı biliyorsa bir kişi aynı sülüğü 3-4 kere kullanabilir. İnek, koyun sağır gibi. Sülük sağılır ve o pis kan çıkarılır. Sülük sağmayı bilmiyorsa eğer tuzun ya da odun külünün içine atarak kusturulur. Tekrar temiz suya koyarak gölge bir yerde bekletebiliriz. Sülüğün gıdası temiz sudur. Temiz suyla beslenir ve serin suyla beslenir. Aynı kişi 3-4 kez kullanabilir aynı sülüğü ama farklı kişiler kullanamaz” dedi.

Doğan, sülükleri Konya’daki bir tıbbı sülük üreten çiftlikten aldıklarını dile getirdi. Doğan, sülüğün modern tıbbın çözemediği bir çok hastalığa iyi geldiğinin bilindiğini sözlerine ekledi.