Turkcell’in yeni ‘Fiber Hız Şenliği’ kampanyası kapsamına ilişkin bilgi veren Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Müşteri memnuniyeti odaklı stratejimiz gereği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön görerek ve onlardan gelen talepleri karşılayacak çözümler üretmeyi her zaman birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz” dedi.

Güçlü fiber altyapısı sayesinde kullanıcılarına ışık hızında internet sunan Turkcell, evlerde internete bağlanan cihaz sayısının gittikçe artmasıyla birlikte yüksek hızlı ve kesintisiz internet bağlantısına olan ihtiyacı karşılamak için yeni bir kampanyaya imza attığını duyurdu.

Alper Ergenekon: “Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına uygun çözümler üretiyoruz”

Türkiye’de evleri fiber internet ile tanıştıran ilk operatör olduklarının altını çizen ve evde aynı anda internet kullanan kişi sayısının artmasıyla birlikte müşterilerinden daha yüksek hızlarda internet için gelen talebin de arttığını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, “Günümüzde neredeyse her evde 4-5 cihaz birden aynı anda internet bağlantısına ihtiyaç duyabiliyor. Kalabalık evlerde bu sayı 10’u geçebiliyor. Turkcell olarak müşteri memnuniyeti odaklı stratejimiz gereği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön görerek ve onlardan gelen talepleri karşılayacak çözümler üretmeyi her zaman birinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Hız kesmeden yaptığımız fiber altyapı yatırımlarımız sayesinde müşterilerimize ışık hızında internet sunarak, onlardan gelen talebe en uygun çözümleri geliştirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda başlattığımız ‘Fiber Hız Şenliği’ kampanyası ile 200 Mbps hızında internet bağlantısını ev kullanıcılarımıza sunuyoruz. Müşterilerimizden gelen taleplere uygun şekilde upload hızlarımızı da iki katına çıkararak 10 Mbps’ye ulaştırdık. Müşterilerimizi dinlemeye ve onlardan gelecek taleplere göre uygun tarife ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.