Altın Emlak bayileri ile buluştu

Emlak sektörünün yerli sermayeli franchisee zincirlerinden biri olan Altın Emlak bayileri ile bir araya geldi.

Türkiye genelinde 20 ilde 100’ü aşkın temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak İstanbul’da temsilcileri ile “Birlikte büyüyoruz” sloganı ile bir araya geldi. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı’da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yenilenen teknolojik altyapımız, sektöre değer katan eğitimlerimiz, Türkiye genelinde büyüyen temsilci ağımız ile sektörümün parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz. Danışman modelli yeni stratejilerimiz, mobil ilan altyapımız, dijital pazarlama platformlarımız ile teknoloji odaklı en iyi emlak pazarlama firması olma gayretimiz devam edecek” dedi.

Ailelerine yeni katılan temsilcilerin de tanıtımının yapıldığı toplantıda söz alan Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi de, “Pandemi sürecine rağmen sürdürülebilirlik ve karlılık hedeflerimiz ile büyümeye devam ediyoruz. Aramıza yeni katılan Erzurum, Mimaroba, Tekirdağ Marmara Ereğlisi ve Şarköy, Bahçekent, Oyakkent ve Esenler temsilciliklerimiz ile hizmet ağımızı genişletiyoruz” şeklinde konuştu.

Sektöre yeni girecek olanlar için tüm altyapı hizmetlerini sunduklarını belirten Selvi, “Girişimciler için baştan sona hizmet sürecimiz söz konusu. Markalı emlakçılığı bir üst lige taşıyacağız. Minimum sermaye maksimum gelir hedefimiz ile girişimcilere destek olmaya devam edeceğiz. İnovasyon, dijitalleşme, gelişmiş CRM altyapısı, proje anlaşmaları, akademi faaliyetleri, performans takip, portal entegrasyonları gibi birçok çalışma yapıyor, yapmaya devam ediyoruz. Nitelikli girişimcileri markamıza davet ediyoruz” dedi.

Toplantıda eğitmen Tolga Sasık ile hızlı networking etkinliğinin yanı sıra Güven Açık ile de sözleşmeli çalışma ve ileri pazarlama teknikleri eğitimleri de verildi. Yeni iş birlikteliklerin tanıtıldığı toplantıya yüze yakın temsilci katıldı.