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Altın fiyatları Rusya’nın Ukrayna harekatı sonrası yükselişe geçti

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Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’ya hava saldırısı başlatmasıyla küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Ons altın 1940 dolara yükselirken iç piyasada gram altın 880 liraya ulaştı.

Altın fiyatları Rusya’nın Ukrayna harekatı sonrası yükselişe geçti
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Rusya’nın sabah saatlerinde Ukrayna’ya hava saldırısı başlatmasıyla küresel piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Ons altın 1940 dolara yükselirken iç piyasada gram altın 880 liraya ulaştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekat altın fiyatlarını yükseltti. Küresel piyasada 1910 dolardan güne başlayan ons altın yüzde 1,52 artışla 1940 dolara ulaştı. İç piyasada ise dolar kuruna bağlı olarak gram altın 880 liraya yükseldi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim doları da etkiledi. Dolar/TL paritesi 14 TL’yi gördü.

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Serbest piyasada altın fiyatları

Gram altın: 880 lira

Çeyrek altın: 1.415 lira

Cumhuriyet altını: 5 bin 800 lira

Yarım altın: 2 bin 860 lira

Reşat altın: 5 bin 640 lira

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