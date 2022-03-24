Altın tasarruf sistemine vatandaşın ilgisi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulanmaya devam ediyor. Sistemle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen ‘’Vatandaşların sisteme ilgisi her geçen gün artıyor. Yetkilendirilmiş kuyumcuların sayısı da ülke genelinde çoğalıyor’’ dedi.

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 1 Mart itibariyle uygulanmaya başlanan Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’ni (KAD-SİS) İstanbul Jewelery Show’da tanıttı. İAR standında kurulan altın değerleme noktasında vatandaşların sistemle ilgili merak ettikleri konular anlatıldı.

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulanmaya başlanan ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ ile ilgili bilgi veren İAR CEO’su Ayşen Esen, ‘’Vatandaş elinde bulundurduğu altınları altın değerleme noktaları aracılığıyla haftanın her günü banka hesabına kolayca, anında ve güvenle aktarabiliyor. Sistem; vatandaş, kuyumcular ve bankalar olmak üzere üç aşamalı süreçten oluşuyor. Her kademede güvenlik ilkesini esas alarak ilerliyoruz. Ülkemizde yastık altında kalan altın tasarrufunun 5 bin ton olduğu düşünülüyor, bu rakam 300 milyar dolara tekabül ediyor. Bu tasarrufların ekonomiye kazandırılması çok değerli’’ dedi.

‘’Özel bankaların da sisteme dahil olması gerekir’’

Altın değerleme noktalarının sayısının arttığını ifade eden Esen, ‘’Bu proje sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Türkiye’de 60 şehirde yer alıyoruz. Kamu bankaları dışında özel bankaların da bu sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Tüm Türkiye genelinde 200 Altın Değerleme Noktası varken, bunu bin 500 seviyelerine kadar yükseltmeyi hedefliyoruz’’ diye konuştu.

Sistemin ekonomiye sağlayacağı katkılardan da bahseden Esen, ‘’Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ülkemiz ekonomisine sıcak para girişi sağlanacak ve cari açık azalabilecektir. Geçtiğimiz yıllarda ortalama 10 ton altının yastık altından ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili veriler var. Bunu daha da güçlendirerek 50 tona, 100 tona çıkarmayı amaçlıyoruz. Geçmişten gelen alışkanlıklardan dolayı vatandaş biraz çekimser yaklaşıyor ancak bu çekimserlik yavaş yavaş gidiyor. Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarıyla bu sisteme ilgi daha çok artıyor. Bir ay önce ile bugünü kıyasladığımız zaman altın toplama miktarları iki katına çıktı. Bu sayılar gittikçe büyüyecektir’’ ifadelerini kullandı.