Altın yatırımcılarına uyarı; 'Panik yapmayın'

Geçtiğimiz kasım ayında 540 lira seviyelerine ulaşarak rekor kıran gram altın o tarihten bu yana istikrarlı bir şekilde düşerek 403 lira seviyesine geriledi. Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altın normalleşme adımlarının ardından düşmeye başladı. Özellikle son dönemde dolar kurundaki sert düşüşler de gram altının gerilemesinde önemli etken oldu. Bu düşüş altın yatırımcısını tedirgin ederken kuyum esnafı ise tedirginliğe gerek olmadığını, altının uzun vade için karlı bir yatırım aracı olduğu görüşünü savunuyor
‘‘Panik yapmayın''
Güncel altın fiyatları
Altının onsu 1790 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın 403 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 660 liradan, yarım altın bin 321 liradan, tam altın ise 2 bin 589 liradan satılıyor.