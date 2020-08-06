Altın yeni zirvesini gördü

Uluslararası piyasalarda rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı yeni zirvesini de gördü. Ons altının 2 bin 60 dolara ulaşmasıyla gram altın 478 liradan, çeyrek altın ise 784 liradan işlem görüyor.

Altındaki yükseliş önlenemiyor. ons altın 2 bin 60 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Ons altının rekorlar kırması iç piyasaya da artış olarak yansıyor. İçerideki dolar kurunun hareketiyle gram altın 479 liradan, çeyrek altın 786 liradan yarım altın bin 572, tam altın 3 bin 82 liradan işlem görüyor. Dolar ise 7,25 seviyesinde seyrediyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2020, 16:36