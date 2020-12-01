Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 457,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,80 liradan, 3 bin 16 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 37 liradan, 418 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422 liradan, 2 bin 947 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 967 liradan, bin 474 liradan alınan Yarım Ziynet bin 484 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 18:49