Altının gram satış fiyatı 457,80 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,80 lira oldu.

Altının gram satış fiyatı 457,80 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 457,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,80 liradan, 3 bin 16 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 37 liradan, 418 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422 liradan, 2 bin 947 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 967 liradan, bin 474 liradan alınan Yarım Ziynet bin 484 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 18:49
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