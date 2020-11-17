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Altının gram satış fiyatı 470,40 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,40 lira oldu.

Altının gram satış fiyatı 470,40 lira oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 470,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,40 liradan, 3 bin 99 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 120 liradan, 429 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 433 liradan, 3 bin 28 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 48 liradan, bin 514 liradan alınan Yarım Ziynet bin 524 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 17:50
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