Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 470,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,40 liradan, 3 bin 99 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 120 liradan, 429 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 433 liradan, 3 bin 28 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 48 liradan, bin 514 liradan alınan Yarım Ziynet bin 524 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satıldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 17:50