Altınova’da marketler mercek altında

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, Yalova Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla ilçedeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, Yalova İl Ticaret Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla marketlerde fiyat ve raf ömrü denetimi gerçekleştirdi.

Yalova’nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu hükmünce, Ticaret İl Müdürlüğü’nde görevli teknik personelle birlikte marketlerde raf ömrü ve fahiş fiyat denetimi yaptı. Denetimlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı, gramaj ve raf ömrü kontrolleri de yapıldı. Ekipler, ürünlerin raf fiyatları ve kasa fiyatlarını karşılaştırıp son kullanma tarihlerine bakarken, işletme sahiplerine fahiş fiyat artışı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar denetimlerin belli aralıklarla devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızı fahiş fiyatlara maruz bırakmamak için, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Haksız fiyat artışını engellemek için Altınova Belediyesi olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.