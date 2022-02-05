Altınova’da tıbbı bitkilerden üretilen kremler şifa dağıtacak

Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’nde üretilen tıbbı aromatik bitkilerle hazırlan krem ile hem şifa dağıtacak hem ilçe ekonomisine katkı sağlanacak.

3. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri Altınova Belediyesi Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Burada tıbbı aromatik bitkilerden üretilen krem Kaymakam Ahmet Regaip Özyiğit ve Belediye Başkanı Metin Oral tarafından incelendi. Hersek Lagünü’nün simgesi flamingolardan rengini alan krem, Tıbbı Aromatik Bitkiler Bahçesi’ndeki ürünlerden yapıldı. Şifalı bitlilerden yapılan özel karışım ilçedeki kadınlar tarafından yapılan çalışmayla krem haline getirildi.

Test çalışmaları sona yaklaşılan kremle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Krem egzama ve cilt kurulu gibi çok yönden şifa dağıtıyor.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, krem çalışmasının başarılı şekilde ilerlediğini dile getirerek, "Şifalı bitkilerimizden ürettiğimiz ürünlerimize her gün yeni çeşitler ekleniyor. Rengini, Hersek Lagünümüzün güzelleri flamingolarımızdan alan, özel karışımlı ciltte kaşıntı, egzama, kuruluğa derman olacak kremimizin denemesini yaptık. Bu alanda Altınova’mızı Türkiye’nin önemli merkezi yapmakta kararlıyız. Kadınlar başta olmak üzere çiftçilerimiz, üreticilerimiz için değerli bir alternatif oluşturacağız. Çalışmalarımıza destek veren tüm değerli hocalarımıza ilçem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından Ayşe İlter koordinatörlüğünde Fitokozmatik ve Uygulamaları söyleşisi yapıldı. Dr. Nedret Öztürk, Dr. Özcan Uzun ve Ziraat Mühendisi Emine Sarıaslan panele konuşmacı olarak katıldı.

Çağdaş Fitoterapi kavramı hakkında bilgi veren Dr. Uzun, “Kabul gören ve uygulanan bu yeni kavram kısaca hastalıklardan korunmak veya tedaviyi desteklemek amacı ile tıbbi bitkilerden ve onların etkin maddelerini taşıyan kısımlarından (droglardan) veya bir işlem yoluyla elde edilmiş doğal ürünlerden hareketle standardize edilmiş farmasötik formların kullanılmasıdır” diye konuştu.