banner3088
banner3458

Altınyıldız Classics’den ’Babalar Günü’ indirimleri

banner3457

ERKEK GİYİM SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ MARKALARINDAN ALTINYILDIZ CLASSİCS, 23 HAZİRAN TARİHİNE KADAR SÜRECEK KAMPANYASI İLE HEM BABASINA HEDİYE ALMAK İSTEYENLER HEM DE YENİ SEZON ALIŞVERİŞİ YAPMAK İSTEYENLERE İNDİRİMLER SUNDUĞUNU DUYURDU.

Altınyıldız Classics’den ’Babalar Günü’ indirimleri

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, 23 Haziran tarihine kadar sürecek kampanyası ile hem babasına hediye almak isteyenler hem de yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere indirimler sunduğunu duyurdu.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics,’Babalar Günü’nü birbirinden özel ürünlerden hediye önerileri ve başarılı indirimlerle kutluyor. Altınyıldız Classics’in, 23 Haziran’a kadar sürecek indirim fırsatları ile alışverişi keyfe dönüştürürken Babalar Günü hediyesi de seçilebileceği aktarıldı. Babalar Günü dışında yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere de indirimlerin olduğu duyuruldu. İndirimlerin seçili t-shirt, gömlek ve pantolonlarda uygulandığı belirtildi.

Babalar Günü’ne özel ayrıcalıklardan yararlanmak isteyenlerin markanın mağazaları ve altinyildizclassics.com adresinden alışveriş yapabilecekleri bildirildi.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3211

banner3152

banner3196