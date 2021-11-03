Aras Kargo e-ticaretin yoğun kampanya sezonuna hazır

Son yıllarda şube ve transfer merkezlerinde dijitalleşme yatırımlarına odaklanan Aras Kargo, değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte gönderi paketlerinin küçülmesiyle, küçük hacimli paketleri ayrıştıran sorter sistemi yatırımlarına hız verdi. Toplam küçük hacimli paket ayrıştırıcı sayısını 15’e çıkaran şirket, saatlik paket işleme kapasitesinde 300 bine yaklaştı.

Türkiye’nin önde gelen kargo şirketlerinden olan Aras Kargo, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Aras Kargo 2016 yılında başlamış olduğu dijital dönüşüm yatırımlarına, pandeminin de etkisiyle değişen tüketici alışkanlıklarını ve artan e-ticaret hacmini en iyi şekilde yönetebilmek için yenilerini ekliyor. Transfer merkezlerini teknolojiyle entegre eden kargo şirketi, küçük paket ayrıştırma sistemi olarak bilinen ‘mi sorter’ yatırımlarına odaklandı. Mevcut sorterlarına ilave olarak İstanbul’daki Boğaziçi ve Orhanlı, İzmir’deki Ege transfer merkezlerinde yatırımlarını tamamlayan kargo şirketi, Marmara ve Antalya transfer merkezlerinde ise sistemi devreye almak üzere. Bu yatırımlarla birlikte kargo şirketinin ‘mi sorter’ sayısı 15’e çıkarken, saatlik paket ayrıştırma kapasitesi de 300 bin bandına yaklaştı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüşüm sürecinde olduklarını kaydederek, şunları söyledi: “Pandemi süreci, artan e-ticaret hacmi, değişen tüketici alışkanlıkları işimizde yeni bir model oluşturdu. Artık çok daha fazla adrese uğruyor ve daha küçük paketler taşıyoruz. 1-5 desi arası küçük paket gönderi hacmini daha iyi yönetebilmek için geçtiğimiz iki yılda İstanbul’un iki yakası ile İzmir, Ankara, Bursa ve Adana’da küçük paketleri ayrıştıran makine yatırımlarını devreye aldık. Bu yatırımlarımızda öncelikle e-ticaret hacminin en yoğun olduğu İstanbul’a odaklandık. 2016’da yapıldığı dönemde Avrupa’nın en uzun sorter sistemi olan İkitelli Transfer Merkezimize yaptığımız 2 adet mi sorter yatırımı ile buradaki saatlik işleme kapasitemizi 30 bin bandına taşıdık. Yine Avrupa yakasında Beşiktaş ve Şişli gibi ticaretin yoğun olduğu bölgelerimize dağıtım yapan Boğaziçi Transfer Merkezimize yaptığımız loop mi sorter yatırımı ile kapasitemizi 20 bine çıkardık. E-ticaret depolarının yoğun olduğu Anadolu yakısındaki iki transfer merkezindeki mi sorter yatırımlarımızla buralarda da her birinde saatlik 20-25 bin işleme kapasitesine ulaştık. İstanbul’un yanı sıra yine ticaretin yoğun olduğu büyük şehirlerimizde yaptığımız benzer yatırımlarla İzmir’de saatlik işleme kapasitemizi 25 bine, Ankara’da 20 bine, Adana ve Bursa’da 10’ar bine çıkardık. İstanbul Marmara ve Antalya’da ise mi sorter yatırımlarımız devreye girmek üzere. Transfer merkezlerimize bu yıl yaptığımız ilave yatırımlarla küçük paket ayrıştırıcılarımızı 15’e çıkararak, saatlik üretim kapasitemizi 300 bin adete yakın seviyelere taşıdık. Yine bu süreçte hayata geçirdiğimiz 46 doğrudan dağıtım depomuz ile artan işlem hacmini daha da iyi yönetebilmek için operasyonel kapasitemizi artırdık. Önümüzdeki dönemde de Anadolu’daki farklı şehirlerimizde bu yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

“Yeni nesil mi sorterlarımız aynı zamanda çevre dostu”

İyi işleyen bir ekonominin, çevrenin, özellikle de doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılmasına bağlı olduğunu hatırlatan Ayyarkın, “Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması olarak çevresel riskleri aza indirmek adına üzerimize düşeni yapmayı sürdürüyoruz. Boğaziçi ve Marmara Transfer Merkezleri’mizde devreye alacağımız yeni nesil loop mi sorterlarımızın her birinde saatlik 12 binin üzerinde kapasiteye sahip olmanın yanı sıra; düşük enerji tüketimi ile sürdürülebilir bir çevreye destek oluyoruz. Daha da düşük ses seviyesi çalışma arkadaşlarımızın konforuna da fayda sağlıyor” dedi.

“Günde 3 milyon adrese uğrayabilecek kapasitedeyiz”

Aras Kargo’nun geçmişten bugüne yerleşen kurum kültürünün önemli bir bileşeninin çevik ve ihtiyaca uygun hizmet modeli sunabilmek olduğunun altını çizen Ayyarkın, “Bu doğrultuda günümüzün gerektirdiği bazı sistemsel değişiklikleri önceden hayata geçirdik. Hizmet kalitemizi, verimliliği ve data yönetimini iyileştirmek üzere operasyon ve teknoloji altyapımıza yatırım yaptık. Saatlik işleme kapasitemizde gerçekleştirdiğimiz 3 katlık artışla sektörün otomasyonla iş üreten en önemli oyuncusu haline geldik. Yatırımlarımızın meyvesini e-ticaret ve kargo sektörlerinin hacim ve yoğunluk yönünden büyük artışlar kaydettiği dönemde topluyoruz. Tam kapanmada, online alışverişin en yoğun olduğu dönemde günde 2 milyonun üzerinde adrese uğrayarak rekor seviyeye ulaştık. Şu anda ise yeni yatırımlarımızla transfer merkezlerimizde ulaştığımız saatlik 300 bine yakın gönderi işleme kapasite ile günde 3 milyon kapı çalabilir durumdayız. Yılın son çeyreği, e-ticaret kampanyalarının da etkisiyle kargo sektörünün en hareketli dönemi. Son çeyrekte geçen yılın üzerinde bir hacim bekliyoruz. Bu dönemin hazırlığını yılın en başından itibaren planladık. Tüm bu yatırımlarımızla ulaştığımız kapasite ve operasyonel yetkinliğimiz ile yılın en hareketli dönemine hazırız” diye konuştu.

5 yılda 1 milyar TL’lik yatırım

Süregelen yatırımları ve operasyonel tecrübeleri sayesinde bugün sektörün en önemli oyuncularından biri olduklarını ifade eden Ayyarkın, “Önceliğimizi ‘kalite’ olarak belirledik. Entegrasyon, rota optimizasyonu, entegre yönetim sistemleri yatırımları ile kalitemizi daha da ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Değişen ihtiyaç ve tüketici alışkanlıklarına göre kendimizi yenilemeye devam edeceğiz. Operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüştüğümüz bir dönemin içerisindeyiz. Bu değişim ve dönüşümün en güçlü oyuncularından biri olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise IT altyapımızı güçlendirme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik çalışmalarımıza yönelik 1 milyar TL yatırım planlıyoruz. Tüm bu yatırımlarla kapasitemizi daha da artırmayı, müşteri deneyiminde kaliteli hizmet anlayışımızı daha da ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz” dedi.