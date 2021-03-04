Arkas Lojistik’ten 35 milyon liralık filo yatırımı

Yatırımlarına devam eden Arkas Lojistik, filosuna yeni araçlar ekliyor.

Arkas Lojistik’in filosunu güçlendirmek, gençleştirmek ve verimliliğini artırmak amacıyla yaptığı yatırımları devam ediyor. 35 milyon lira değerindeki yatırımla filosuna 40 çekici ekledi.

Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş, yaptığı açıklamada, “Pandemi koşullarında; sunduğumuz “komple lojistik” hizmetinin tanımı ve fonksiyonunun önemi çok net görüldü. Diğer taraftan uzun yıllardır gündemimizde olan yeşil lojistiğin gerekliliğinin de altı tekrar çizildi. Bizim Arkas Lojistik olarak yeni dönemde ana stratejimiz mevcut koşullara uygun şekilde dijital çözümlerle temassız hizmet modelini yaygınlaştırarak müşterilerimize hızlı çözümler sunmak. Bu yolda mevcut hizmetlerimizi büyütmeye ve yeni iş alanlarındaki fırsatları değerlendirmeye yönelik yatırımlara devam ediyoruz.