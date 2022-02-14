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Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

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İstanbul Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi sonrasında zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
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İstanbul Arnavutköy’de marketlerde KDV indirimi sonrasında zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından temel gıda ürünlerinden alınan yüzde 8’lik KDV yüzde 1’e indirildi. Yapılan indirimin ardından Arnavutköy’de marketlerde Arnavutköy Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde ürünler teker teker incelenerek, indirim yapılıp yapılmadığı tespit edildi. Aynı zamanda ürünlerin reyon fiyatı ve kasa fiyatı da karşılaştırıldı. Denetimlerin ilk gününde fiyatlarda KDV indirimi güncellemesini yetiştiremeyen market işletmecileri, ürünlerin indirim uygulanmadan satılmaması konusunda uyarıldı. Denetimlerin sürekli devam edeceği öğrenildi.

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