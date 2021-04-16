ARROW, yeni ürünlerini Dubai EXPO’da ilk kez görücüye çıkarmaya hazırlanıyor

XR teknolojisiyle ARROW, Dubai EXPO’da V8-Leo, S6-Relax Süper Temiz Akıllı Tuvalet, Veah serisi termostat sprinkleri, Jiangnan serisi özelleştirilmiş alan, Premium Custom Pure-renkli porselen gibi yeni ürünlerini tanıtacağını duyurdu.

2020 Dubai EXPO China Pavilion için porselen banyo malzemeleri tedarikçisi ünvanını aldıktan sonra ilk kez fuara katılacak olan ARROW için Dubai EXPO’nun ilk önemli konferansı olduğu açıklandı. XR teknolojisiyle ARROW, Dubai EXPO’da V8-Leo, S6-Relax Süper Temiz Akıllı Tuvalet, Veah serisi termostat sprinkleri, Jiangnan serisi özelleştirilmiş alan, Premium Custom Pure-renkli porselen, vs. gibi yeni ürünlerini tanıtacak. Ek olarak şirketin, global stratejilerini ve 10 yıllık denizaşırı dağıtım planını açıkladığı, bunun da gelecekteki akıllı yaşam vizyonunu gösterdiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, Dubai EXPO gibi bir platform sayesinde, önümüzdeki 10 yıl içerisinde şirket, denizaşırı ülkelerde yapılan uygulamalar için çalışmalarını hızlandıracak, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında yer alan ülkelerde daha fazla çaba sarfedecek ve global pazara atılım için Orta Doğu pazarı için öncelikler belirleyecek.