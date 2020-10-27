Artan siber saldırıların verdiği zarar 30 milyon lirayı aşıyor

Son dönemlerde özellikle sağlık ve enerji sektörlerinde siber saldırılar yüzde 12 oranında arttı. Saldırıların şirketlere ekonomik olarak verdiği zararın boyutu ise 30 milyon lirayı aştı.

Pandemiyle beraber iş yapış şekillerinin online alana kaymasıyla, siber risklerde bir artış söz konusu oldu. Son dönemlerde artan siber saldırılar şirketleri tehdit ediyor. Ayrıcalıklı erişim yönetim firmalarından Kron’un Genel Müdürü Mete Sansal; “özellikle sağlık ve enerji sektörlerinde yaşanan siber saldırıların ortalama yüzde 12 oranında arttığını görüyoruz. Siber saldırıya uğrayan şirketler 30 milyon TL’yi aşkın kayba uğruyor” dedi.

Artan siber saldırılara karşı alınması gereken önlemler

Artan siber saldırılar karşısında şirketlerin ayrıcalıklı erişim güvenliği alanında yatırım yapmalarının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Sansal, “Pek çok alanda artan saldırı yüzeyi ve siber tehditlerin oranı şirket ve kurumların kritik verilerin korunması konusunda ciddi önlemler almasına neden oluyor. Bu noktada veri güvenliğini gündelik çözümlerle sağlamaya çalışan birçok firma yaşanan kapsamlı bir saldırı sonrası ciddi prestij ve mali kayıplarla karşılaşabiliyor. Bu gibi problemler nedeniyle verilerin mahremiyeti açısından koruma kapsamının tanımını belirlemek amacıyla oluşturulan KVKK, GDPR gibi regülasyonlar da, kişisel ve ticari verilerin korunması konusundaki ciddiyeti ortaya koyuyor” dedi.

Sansal, “Hassas verilere erişimi detaylı ve sıkı bir şekilde kontrol ederek, yönetmeye yarayan Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi tam da bu noktada devreye giriyor. Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi, şirketlerin siber tehditler karşısındaki koruma katmanlarını artırıyor ve veri güvenliğini üst seviyelerde sağlıyor” diye konuştu.