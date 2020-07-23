Assan Hanil’in Bursa’daki tesisine Ford’dan sertifika

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil, küresel otomotiv sektörünün en prestijli kalite sertifikaları arasında gösterilen Ford Q1’in sahibi oldu.
Törende bir konuşma yapan Güner, "Assan Hanil olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Ford tarafından tedarikçilerine verilen en önemli sertifika olan Q1’i bundan tam 13 yıl önce Kocaeli’deki üretim tesisimiz ile almıştık. Şimdi Bursa tesisimizle de bu prestijli sertifikanın sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Assan Hanil’deki özverili çalışma arkadaşlarıma ve Ford yetkililerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.