Assan Hanil’in tesislerine güvenli üretim sertifikası

Otomotiv ana parça tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil’in İzmit, Bursa ve Aksaray’daki tesislerine, koronavirüs önlemleri, hayata geçirdiği uygulamalar ve düzenlemeler neticesinde güvenli üretim sertifikası verildi.
Koronavirüs salgınını yakından takip edip, tüm önlemleri aldıklarını belirten Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, ’’Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana dünya standartlarında kalitede sürdürülebilir üretim anlayışı ve inovasyona odaklandık. Pandemi sürecinin en başından beri çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz. Aldığımız önlemler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde TSE tarafından yapılan denetlemeler sonucu verilen ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandık. Önümüzdeki süreçte de üst düzey tedbirleri alarak üretmeye ve ülke ihracatına katkı sağlamaya devam edeceğiz’’ açıklamasında bulundu.