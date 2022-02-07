Assan Panel’den SmartCore Yeni Nesil Yalıtım Teknolojisi

Yalıtımlı panel sektörünün küresel ölçekte öncü firmalarından Assan Panel’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen SmartCore Yeni Nesil Yalıtım Teknolojisi ile binalarda yeni bir dönem başlıyor.

Assan Panel, ürettiği SmartCore teknolojisine sahip yalıtımlı panelleriyle, binalarda önemli ölçüde enerji verimliği, yangın güvenliği ve uzun ömür sunduğunu duyurdu. SmartCore dolgulu sandviç panellerin, 0.0175 W/mK lambda değeri ile dünyada ilk olma özelliğine sahip olduğu belirtildi. Söz konusu paneller sayesinde binalarda, daha az enerji tüketimi, daha az karbondioksit salınımı ve çevreye karşı yüksek duyarlılık sağlanıyor.

“Sektörümüzdeki ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz”

Ürettiği ürünler ve sunduğu hizmetlerle, sektördeki öncülüğünü her geçen gün güçlendiren Assan Panel’in Genel Müdürü Tolga Akar, “Şirketimizin en önemli uzmanlık alanları ısı, ses yalıtımı, sızdırmazlık ve yangın dayanımıdır. Ar-Ge laboratuvarlarımızda geliştirilen SmartCore Yeni Nesil Yalıtım Teknolojisi ile sektörümüzdeki ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Isı yalıtımının doğru yapılması ile binalarda enerji tüketimini azaltmayı ve ekonomimize katkı sunmayı hedefliyoruz. Daha önce yangın dayanımında özellikle de taşyünü yalıtımlı panellerde küresel rekor değerler elde etmiştik, teknolojimiz ile de ısı yalıtımında maksimum verim elde edilmesini sağlayan belge ve sertifikasyonları elde ettik. SmartCore küresel çapta sektörünün en yüksek kombine performansını sunuyor” şeklinde konuştu.

Paneller hakkında şu bilgiler verildi:

Assan Panel Ar-Ge laboratuvarlarında geliştiren SmartCore teknolojisi ile üretilen yalıtımlı çatı ve cephe panelleri, 0,0175 W/mK lambda değeri ile mineral liften iki kat ve poliüretan dolgudan ise yüzde 20 fazla ısı verimliği sağlıyor. Daha düşük kalınlıklarda daha yüksek performans gösteren söz konusu paneller bu sayede montaj ve nakliye maliyetinden tasarruf sağlıyor. Çatı üzeri GES sistemleri ile uyumlu solar kepli panel de dahil olmak üzere şirketin ürettiği tüm yalıtımlı panel gruplarında kullanılmaya başlanan SmartCore teknolojisi binalarda yüksek performans sağlıyor.