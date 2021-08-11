Atık yönetimi tartışılacak

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) 1-3 Ekim tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. Ekim ayında gerçekleşecek forumun önemli gündem maddelerinden biri de teknolojik kolaylıklar olacak.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Urban Forum (MARUF) 1-3 Ekim tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek. Yerel yönetimlerin sorumluluğunda olan tüm konular toplantıya katılacak ulusal ve uluslararası yetkililer tarafından tartışılacak. Bunlardan biri de atık yönetimi ve teknolojinin bu hizmetlere nasıl uygulanacağı meselesi olacak.

Atık yönetim şirketi Evreka yerel yönetimlere çözüm önerilerini sunacak. Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO’su Umutcan Duman, atık toplama ve atık yönetimi konusunda akıllı sistemlerin önemine dikkat çekti. Sektör içerisinde teknolojinin sağladığı fırsatları yakalamanın bu alanda gelişimi ve değişimi gözlemleyebilmek adına önemli bir adım olduğunu vurgulayan Duman, “Bu noktada, her türlü atık için akıllı atık toplama sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Teknoloji ile otomasyon sağlamak ve merkezi kontrol elde etmek atık yönetimi sektörüne yeni bir boyut kazandıracaktır” dedi.

Duman, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm tesislerinin geliştirilmesinin de geri dönüşüm potansiyelini artıracağını belirterek, "Özetle, akıllı sistemlerin güncel atık yönetimi sürecine entegre edilmesi hem atık yönetimi problemlerini ele almak hem de toplum sağlığını iyileştirmek için masaya yatırılması gereken mühim konuların başında gelmektedir” diye konuştu.

Atık yönetim şirketinin bu konuda yerel yönetimlere pek çok çözüm sunduğunu anlatan Duman, sözlerini şöyle tamamladı: “Tasarladığımız yüksek teknoloji ile konteyner doluluk oranlarını ölçüyor, çöp toplama sürecinin doğru planlandığından ve yönetildiğinden emin oluyor ve sürece dahil olan her operasyonun optimizasyonunu sağlıyoruz. İhtiyaca göre özelleştirdiğimiz farklı sistemler ile kaynak yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Ayrıca, tasarladığımız teknoloji içerisinde yer alan yapay zeka ile gerekli öngörülere ulaşabiliyor ve doğru planlama ile atık üretiminden bertarafına kadar tüm süreci maksimum verim ile yönetebiliyoruz. Bizim veri toplama ve işleme sürecimiz, sektörde ’heat map’ olarak bilinen ısı haritaları aracılığı ile yürütülüyor. Bu ısı haritalarını kullanarak hangi bölgede, hangi günlerde ve saatlerde ne kadar atık üretileceğini öngörüyoruz. Ayrıca, elde edilen veriler ile toplama frekansı, vardiya planlama çalışması ve çöp toplama planlama çalışması gibi kritik görevleri yönetebiliyoruz. Spesifik görev yönetiminin yanı sıra envanter kontrolü ve yönetimi, dinamik rota optimizasyonu gibi verimlilik açısından önemli birçok operasyonu, gerçek zamanlı veriye dayanarak yönetme fırsatı sunuyoruz”.