Atıktan ürün yapıp 60 ülkeye ihraç ediyorlar

Sıfır atık konusunda dünyanın önemli firmaları arasında yer alan İskefe Holding derinin eskiden atık olarak nitelenen kısımlarından protein, kollajen ve yem üretip 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptı.

İskefe Holding bünyesindeki Halavet, derinin eskiden atık olarak nitelenen kısımlarından protein, jelatin üreterek 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptı. Çok değerli bir protein olan jelatin, gıda sektöründe yaygın olarak şekerlemeler, tatlılar, süt ürünleri, et ürünleri, soslar ve çorbalar, içecekler, fırın ürünlerinde kullanılıyor.

Ayakkabı ve çanta için deri üreten şirket atık olarak görülen kısımlardan gıda endüstrisi için yenilebilir sığır jelatini, günlük kullanım için kollajen üreterek ihracat yapan şirketin Kazlıçeşme Ar-Ge ve Test Merkezi Türkiye’de tek deri araştırma ve geliştirme merkezi olarak faaliyet gösteriyor. TÜBİTAK tarafından salgın ile ilgili proje konusunda destek alan merkez yıl sonuna dek maske üretim teknolojisini bitirmeyi hedefliyor.