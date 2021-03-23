AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı

AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Ocak 2021’de İstanbul’da 995 TL, Anadolu’da 694 TL olarak gerçekleşti.
AVM’lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar Ocak 2021’de İstanbul’da 995 TL, Anadolu’da 694 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2021’de 814 TL olarak gerçekleşti.
Ziyaret Sayısı EndeksiOcak 2021 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Aralık 2020 ile karşılaştırıldığında yüzde 3,0 oranında bir azalış olduğu gözlemlendi.